Colpo di coda dell’inverno: in arrivo freddo, pioggia e neve. Dalla serata di oggi a domani mattina il tempo sarà segnato da una perturbazione che porterà precipitazioni significative.

Colpo di coda dell’inverno: in arrivo freddo, pioggia e neve

Tra la serata di oggi, sabato 21 marzo, e la mattinata di domani, domenica 22, il Piemonte sarà investito da un nucleo di aria fredda in arrivo dai Paesi baltici verso le Alpi occidentali.

Come anticipa il meteorolo Andrea Vuolo, questo «causerà una nuova fase perturbata dalle caratteristiche tardo-invernali sotto l’afflusso di fredde e umide correnti orientali. I primi effetti della perturbazione si faranno sentire già nella serata di oggi con l’attivazione di rovesci sparsi sul comparto alpino e pedemontano dal Cuneese al Verbano, con neve inizialmente sopra i 1.200-1.500 metri di quota».

Precipitazioni diffuse

«Dalla notte e nella mattinata di domenica si intensificherà un umido flusso di correnti con provenienza Est-Sudest, il quale determinerà precipitazioni diffuse su gran parte della regione, più deboli e intermittenti sulle pianure di Vercellese e Alessandrino e talora moderate o localmente forti su bassa Valsesia, Biellese, Canavese e Torinese, specie sui settori pedemontani e di bassa montagna, dove sarà accentuato l’effetto di sbarramento orografico sotto le correnti orientali con fenomeni persistenti fino alle prime ore del pomeriggio, prima di un generale esaurimento a partire da Vco, Novarese, Vercellese e Alessandrino.

Complessivamente, riporta sempre Vuolo, sono attesi tra 10 e 30 millimetri di pioggia, localmente oltre 30-40 millimetri su aree pedemontane di Canavese e Biellese.

«La neve risulterà fitta e localmente copiosa soprattutto tra medio-bassa Valsesia, Biellese, Canavese e Torinese… In questi settori gli accumuli di neve fresca sopra i 1.200-1.500 metri di quota potranno raggiungere e superare anche i 25-30 centimetri, nonché 10-15 centimetri già dai 900-1.000 metri, con possibili picchi superiori ai 35-40 centimetri e fino a 50… Tuttavia si potranno registrare, anche a parità di quota, differenze sostanziali sull’accumulo nevoso stante la probabile precipitazione a carattere di rovescio, in particolare nella fase clou dell’evento perturbato.

Una mattinata con neve anche a bassa quota

«La quota neve subirà un drastico calo tra la seconda parte della notte e la mattinata di domenica, portandosi fin sui 400-500 metri sul fondovalle del Sesia, 600 metri su Biellese, Canavese e Torinese, 500 metri su Cuneese (con valori localmente più bassi su Saluzzese, Cuneo e Monregalese). Durante i rovesci più intensi, tra le 07 e le 12, non si escludono fasi con pioggia mista a neve fin verso i settori pedemontani di Canavese e Torinese, nonché sulla sommità collinare di Torino (qui anche con possibile fase di neve umida sul Bric della Maddalena e a Superga).

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