Comuni prestano personale all’Asl per sveltire i tempi su tamponi e quarantene

Comuni prestano personale all’Asl

Se da un lato l’Asl Vercelli ha incrementato il numero di operatori per eseguire tamponi e ampliato gli orari di apertura delle postazioni a Vercelli e Borgosesia, dall’altro gli enti locali vanno in appoggio alla gestione della comunicazione da parte del Sisp (servizio di igiene e sanità pubblica).

Un contributo nella comunicazione degli esiti

«È evidente che le necessità sono molteplici di fronte a una situazione emergenziale di tale portata – osserva il presidente della Provincia, Eraldo Botta -, e quindi è doveroso si lavori tutti insieme per risolvere ostacoli e problemi. Nella duplice veste di presidente della Provincia e sindaco di Varallo mi sono reso conto che una delle esigenze più sentite dai cittadini è quella della comunicazione agli interessati per esiti dei tamponi e provvedimenti legati alla quarantena. Così, se non abbiamo dottori e infermieri, possiamo invece contare su personale che dia un aiuto al sistema. L’Asl ha accolto la nostra proposta, nella consapevolezza che si possano ridurre i tempi in un momento di grande pressione per il territorio».

Corso formativo per i nuovi addetti

L’aiuto si concretizza con sei dipendenti della Provincia, tre del Comune di Borgosesia, due di Varallo e due di Quarona: «Già in primavera avevamo dato la disponibilità nell’affiancare l’ufficio Sisp, a maggior ragione lo si fa ora che i numeri sono drasticamente aumentati – prosegue Botta -. Il personale sarà impegnato nelle comunicazioni ai cittadini, dagli avvisi più semplici alle questioni più importanti quali comunicare le positività al tampone o informare sulle procedure di quarantena. Proprio per questo, i dipendenti comunali hanno seguito un corso specifico per poter entrare nel merito delle diverse procedure».

Un po’ di chiarezza sui dati

«La procedura è già lunga – conferma il presidente della Provincia -. Dopo la consegna del tampone ai laboratori, inizia l’iter per essere processato, e in media ci vogliono circa 72 ore. Una volta vidimato viene inviato al Csi Piemonte per caricare il responso sulla piattaforma, e passano di media altri tre giorni. Il dato ufficiale dei positivi quindi esce dopo circa sei giorni, perciò i numeri sono riferiti a tamponi eseguiti praticamente una settimana prima».

