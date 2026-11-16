Una vasta coltivazione di cannabis nascosta in una zona boschiva della Valsessera, lontana dalle strade e raggiungibile esclusivamente a piedi. È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi i carabinieri delle stazioni di Masserano e Bioglio, insieme ai militari dei nuclei carabinieri forestale di Biella e Sordevolo. Nel corso dell’operazione sono state rinvenute e sequestrate oltre 550 piante di cannabis.

La scoperta è avvenuta durante un’attività di controllo del territorio. La piantagione era stata realizzata in una zona particolarmente impervia, all’interno del territorio di un comune della Valsessera. Il sopralluogo ha permesso ai militari di individuare una coltivazione organizzata con strutture e attrezzature dedicate, predisposte sia per la crescita delle piante sia per le successive fasi di lavorazione.

Centinaia di piante ancora interrate e un essiccatoio

All’interno dell’area boschiva i carabinieri hanno individuato circa 500 piante di cannabis di varie dimensioni, ancora interrate e in fase vegetativa. La scoperta ha riguardato però anche una struttura rustica, realizzata nella stessa zona e utilizzata come essiccatoio. Qui sono state rinvenute altre cinquanta piante già estirpate e accatastate, che si aggiungono a quelle presenti nella coltivazione.

La presenza dell’essiccatoio rappresenta uno degli elementi che testimoniano il grado di organizzazione dell’attività illecita. Non si trattava infatti soltanto di un terreno destinato alla coltivazione, ma di un’area nella quale era stato predisposto anche uno spazio per trattare le piante dopo la raccolta. Tutto il materiale rinvenuto durante il sopralluogo è stato sottoposto a sequestro.

Scoperto anche un sistema di irrigazione

Ulteriori elementi sono emersi durante l’ispezione della zona. Per garantire l’approvvigionamento idrico necessario alla crescita delle piante, era stato predisposto un sistema artigianale di raccolta e distribuzione dell’acqua. I militari hanno infatti individuato alcune vasche collegate a una rete di irrigazione, realizzata per servire la piantagione nascosta nel bosco.

Le caratteristiche dell’area e la presenza delle attrezzature hanno consentito di ricostruire almeno in parte l’organizzazione della coltivazione. La posizione appartata, in una zona raggiungibile soltanto a piedi, contribuiva a rendere difficile individuare le piante. L’intera coltivazione è stata smantellata dai carabinieri, che hanno provveduto a estirpare e recuperare le piante presenti sul terreno.

Sequestro a carico di ignoti, si cercano i responsabili

Al termine delle operazioni, le oltre 550 piante di cannabis complessivamente rinvenute e il materiale presente nell’area sono stati sottoposti a sequestro a carico di ignoti. La stazione dei carabinieri di Masserano ha provveduto a informare l’autorità giudiziaria, alla quale è stato messo a disposizione il materiale recuperato durante l’operazione in Valsessera.

Resta ora da chiarire chi abbia allestito e gestito la vasta piantagione all’interno dell’area boschiva. Al momento, infatti, non risultano persone identificate come responsabili della coltivazione. Gli accertamenti dovranno consentire di fare luce sulle attività svolte nel luogo in cui sono state rinvenute le centinaia di piante, l’essiccatoio e le attrezzature per l’irrigazione.

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