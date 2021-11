Coppia novarese abbandona bimba nata con maternità surrogata a Kiev

Una coppia, facoltosa, della provincia di Novara ha abbandonato la propria bimba nata con maternità surrogata in Ucraina.

La scelta e l’abbandono

Avevano scelto di percorrere la strada della maternità surrogata consentita in Ucraina. Così, una coppia del novarese aveva coronato il sogno di avere una figlia. Nata a Kiev e affidata per i primi giorni a una tata del posto, i due dopo averla riconosciuta non sono mai più tornati a prenderla.

È passato oltre un anno dalla nascita della piccola che è sempre stata accudita con amore dalla tata finché si è trovata costretta a denunciare la situazione: la coppia italiana era sparita.

Dopo che la tata si è rivolta al Consolato italiano a Kiev, della questione è stata investita la Procura di Novara e la Procura della Repubblica dei Minori. Rintracciati i genitori è stato accertato che non volevano riprendere la piccola.

La bimba è stata quindi portata in Italia con un volo da Kiev a Malpensa e sarà affidata ad una famiglia che la adotterà.