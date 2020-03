Coronavirus Piemonte 9 nuovi decessi, il numero complessivo dei morti sale a 175.

Sono nove i nuovi decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati questa mattina, giovedì 19 marzo, dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte: 2 uomini della provincia di Biella, 1 uomo della provincia di Cuneo, 4 uomini della provincia di Novara, 1 uomo e 1 donna della provincia di Torino. Il totale complessivo è ora di 175 deceduti risultati positivi al virus.

Bollettino dei contagi alle ore 12

Sono diventate 2.932 le persone finora risultate positive al “Coronavirus Covid-19” in Piemonte, di cui 146 in provincia di Biella, 234 in provincia di Novara e 146 in provincia di Vercelli. Su tutto il territorio regionale le persone ricoverate in terapia intensiva sono 257, quelle guarite 3. I tamponi finora eseguiti sono 9.182, di cui 5.655 risultati negativi.