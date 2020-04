Coronavirus Piemonte: decessi vicino a quota 2mila, l’emergenza non si attenua. Oggi 101 pazienti guariti, ma il trend non migliora in modo chiaro.

Coronavirus Piemonte: decessi vicino a quota 2mila, l’emergenza non si attenua

Oggi ancora 93 morti positivi al Coronavirus registrati in Piemonte. Il che porta il totale a sfiorare quota 2mila: più precisamente, 1.969 dall’inizio dell’emergenza. In crescita anche i guariti (oggi 101: per fortuna dopo il caso di ieri le guarigioni sono tornate a superare il numero di decessi): ma non abbastanza per dire che la situazione si va schiarendo.

Oggi più di 100 guarigioni

Il numero complessivo di pazienti virologicamente guariti in Piemonte è oggi di 1.473 (101 in più di ieri): 85 (+2) in provincia di Alessandria, 73 (+4) in provincia di Asti, 82 (+8) in provincia di Biella, 147 (+17) in provincia di Cuneo, 102 (+3) in provincia di Novara, 792 (+53) in provincia di Torino, 91 (+6) in provincia di Vercelli, 78 (+8) nel Verbano-Cusio-Ossola, 23 provenienti da altre regioni. Altri 1.266 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I decessi vicino al tetto dei 2mila

Sono 93 i decessi di persone positive al test del Coronavirus Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi. Il totale complessivo è ora di 1.969 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 389 ad Alessandria, 97 ad Asti, 131 a Biella, 137 a Cuneo, 194 a Novara, 803 a Torino, 107 a Vercelli, 88 nel Verbano-Cusio-Ossola, 23 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Quasi 18mila contagiati

Sono 17.773 (+527 rispetto a ieri) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte: 2.384 in provincia di Alessandria, 870 in provincia di Asti, 703 in provincia di Biella, 1.762 in provincia di Cuneo, 1.640 in provincia di Novara, 8.383 in provincia di Torino, 841 in provincia di Vercelli, 893 nel Verbano-Cusio-Ossola, 205 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 92 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 369. I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.335 Le persone in isolamento domiciliare sono 9.361 I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 74.060 di cui 38.086 risultati negativi.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE