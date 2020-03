Coronavirus Piemonte: i guariti salgono a 54. Oggi 64 decessi. Sono 7.920 le persone finora risultate positive.

Coronavirus Piemonte: i guariti salgono a 54

L’Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato che il numero complessivo di pazienti guariti da Coronavirus, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, è salito a 54, cosi suddiviso su base provinciale: 4 nell’Alessandrino, 5 nell’Astigiano, 7 nel Cuneese, 5 nel Novarese, 24 nel Torinese, 5 nel Vercellese (tra cui un caso a Borgosesia), 2 nel Vco, 2 provenienti da altre regioni. Altri 156 sono “in via di guarigione”, cioè risultati negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e attendono ora l’esito del secondo.

Oggi altri 54 decessi in Piemonte

In tutto oggi si sono registrati in Piemonte 54 decessi. Di cui due in provincia di Vercelli, sette nel Biellese e undici nel Novarese.

Contagi verso quota 8mila

Sono 7.920 le persone finora risultate positive al “Coronavirus Covid-19” in Piemonte: 1.223 in provincia di Alessandria, 324 in provincia di Asti, 428 in provincia di Biella, 571 in provincia di Cuneo, 676 in provincia di Novara, 3.772 in provincia di Torino, 425 in provincia di Vercelli, 314 nel Verbano-Cusio-Ossola, 77 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 110 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 442. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 22.829, di cui 13.690 risultati negativi.

