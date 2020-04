Coronavirus Piemonte: nuova impennata di contagi, oggi 700. Aumentano le guarigioni, ma resta altissimo anche il numero di morti e persone che si scoprono positive.

Sono 16.109 le persone in Piemonte positive al Coronavirus. Circa 800 in più di ieri, che erano 15.412. Ancora troppi, nonostante la costante crescita delle guarigioni, oggi 159, in tutto 1180. Ecco il dato dei guariti provincia per provincia: 61 (+1) in provincia di Alessandria, 65 (+9) in provincia di Asti, 69 (+19) in provincia di Biella, 113 (+14) in provincia di Cuneo, 82 (+20) in provincia di Novara, 639 (+75) in provincia di Torino, 68 (+2) in provincia di Vercelli, 63 (+16) nel Verbano-Cusio-Ossola, 20 (+3) provenienti da altre regioni.

Oggi 98 decessi

Sono invece 98 i decessi conteggiati nella giornata di oggi. Il totale complessivo è ora di 1.689 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 329 ad Alessandria, 87 ad Asti, 111 a Biella, 116 a Cuneo, 170 a Novara, 689 a Torino, 89 a Vercelli, 77 nel Verbano-Cusio-Ossola, 21 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.