Coronavirus Piemonte: primi due bambini positivi

Come riportano i colleghi di Prima Novara, sono sette i nuovi decessi in Piemonte di persone positive al test del “coronavirus covid19”, comunicati ieri sera dall’Unità di crisi. Nel complesso si tratta di 5 uomini e 2 donne: 2 della provincia di Alessandria (1 uomo e 1 donna) 3 del torinese (2 uomini e 1 donna) e 2 uomini del Cuneese. Con i 13 di ieri mattina il totale delle vittime è arrivato a quota 20, nuovo record: venerdi erano stati 17.

I ricoverati in terapia intensiva sono 159. Sempre oggi, sono stati ricoverati all’ospedale Regina Margherita di Torino i primi due bambini positivi al test sul coronavirus covid19. Hanno superato il migliaio i casi positivi al virus in Piemonte, ma il dato esatto, in fase di aggiornamento, non è al momento disponibile.

Arriva nuovo personale

Nell’ambito del piano di reclutamento straordinario per l’emergenza coronavirus covid19, l’Unità di crisi del Piemonte ha, al momento, assegnato alle Aziende sanitarie regionali 65 medici e 6 farmacisti. Si tratta di 14 urgentisti, 34 anestesisti, 3 pneumologi, 9 infettivologi, 3 di medicina interna, 1 geriatra e 1 pediatra. In totale, sono invece 173 gli infermieri che hanno dato la disponibilità ad essere assunti negli ospedali. Inoltre, sono 126 i medici, tra specialisti, specializzandi e laureati, oltre ad alcuni biologi e farmacisti, che hanno risposto al bando di acquisizione delle candidature spontanee per le Aziende sanitarie regionali in vista dell’imminente contratto.

