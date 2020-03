Coronavirus Piemonte: quasi 100 morti dall’inizio dell’epidemia. L’ultimo bollettino dell’Unità di crisi parla di 94 decessi di cui 5 a Biella, 7 a Novara e 5 a Vercelli.

Coronavirus Piemonte: quasi 100 morti dall’inizio dell’epidemia

Nella giornata di ieri, domenica 15 marzo, sono 28 i nuovi decessi in Piemonte di persone positive al test del Coronavirus covid-19, comunicati dall’Unità di crisi. Dopo i 15 decessi in mattinata, nel pomeriggio se ne sono avuti altri 13. Si tratta di 9 uomini e 4 donne: cinque uomini e tre donne della provincia di Alessandria, un uomo del Biellese, due uomini del Vercellese, un uomo e una donna del Novarese.

Il più anziano 92 anni, il più giovane 56

Tra questi, il paziente più anziano aveva 92 anni, quello più giovane, pluripatologico, 56 anni. Risultano attualmente ricoverate in terapia intensiva 175 persone positive al virus. Il dato complessivo dei casi positivi non è al momento disponibile, perché in fase di aggiornamento.