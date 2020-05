Coronavirus risalgono i decessi: cinque in provincia di Vercelli. Una giornata da dimenticare in un contesto che comunque conferma la linea di discesa del contagio.

Coronavirus risalgono i decessi: cinque in provincia di Vercelli

I dati di ieri, mercoledì 13 maggio, parlano di 176 deceduti positivi al Coronavirus in provincia di Vercelli: ben cinque in più del giorno precedente, I nuovi positivi sono stati 7 in più rispetto, quindi al momento non c’è significativo ritorno dei contagi ed i guariti sono stati ben 52 in più. Nel complesso siamo ancora in linea con la discesa, ma il rimbalzo del numero dei decessi è evidente, anche se probabilmente casuale.

In Piemonte 9941 guariti e 3166 in via di guarigione

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 9941 (+938 rispetto a ieri): 859 (+ 224) in provincia di Alessandria, 424 (+44) in provincia di Asti, 488 (+16) in provincia di Biella, 1030 (+72) in provincia di Cuneo, 846 (+40) in provincia di Novara, 5236 (+465) in provincia di Torino, 453 (+52) in provincia di Vercelli, 515 (+16) nel Verbano-Cusio-Ossola, 90 (+9) provenienti da altre regioni. Altri 3166 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Sono 3460 le vittime in regione

Sono 32 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 5 al momento registrati nella giornata di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente dall’Unità di Crisi può comprendere anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 3460 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 604 Alessandria, 208 Asti, 167 Biella, 303 Cuneo, 297 Novara, 1.551 Torino, 176 Vercelli, 120 Verbano-Cusio-Ossola, 34 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE