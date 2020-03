Coronavirus super tampone rapido in arrivo all’ospedale di Vercelli. “Siamo lieti di comunicare che, da oggi, il presidio ospedaliero di Vercelli è tra i pochi nel mondo ad avere in dotazione l’innovativo test molecolare che consente di ridurre i tempi di identificazione del COVID-19 dalle 6-7 ore abituali a 1 ora. Un passo avanti senza precedenti nella lotta al virus”.

Coronavirus in arrivo super tampone rapido

A dare l’annuncio il Presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta, l’onorevole Paolo Tiramani e il Senior Vice President Industrial Operations di DiaSorin Ugo Gay. “Sono estremamente grato al gruppo DiaSorin di Saluggia – dice il Presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta – Quando, lo scorso 12 marzo, insieme all’on. Tiramani, al Vicepresidente Gay e al Ceo Carlo Rosa, abbiamo organizzato l’incontro tra la multinazionale e l’Assessore regionale alla Sanità speravamo certo che questa straordinaria tecnologia potesse essere messa a disposizione oltre che dei centri di riferimento del Piemonte anche del nostro territorio ma, visto il numero ancora limitato di apparecchi e l’altissima richiesta, questo esito non era per nulla scontato”.

“Da oggi – aggiunge con soddisfazione l’on. Tiramani – l’ospedale di Vercelli ha in dotazione il test molecolare per l’identificazione rapida (un’ora) del nuovo coronavirus Covid-19 sviluppato da DiaSorin. Uno straordinario risultato, frutto di un lavoro di squadra tra enti e aziende che produce solo effetti positivi e del quale sono orgoglioso”.

“Il nuovo test – spiega il dr. Gay di DiaSorin – è conteso dagli ospedali di tutto il mondo in quanto consente di abbattere il tempo di risposta da 6-7 ore a 60 minuti e viaggia su macchine che esaminano 8 campioni per volta. Un prezioso e notevole risparmio di tempo sia per il paziente che per l’ospedale. Siamo felici che il nostro lavoro abbia una ricaduta positiva diretta sul territorio che ci ospita”. “Averlo a Vercelli è un privilegio – chiude il Presidente Botta – e non possiamo che ringraziare tutta l’azienda per l’attenzione che ci ha riservato. Un altro importante tassello di un legame sempre più forte tra il Gruppo e il territorio”.

