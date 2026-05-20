Corse cancellate per mancanza di autisti: la settimana nera di Atap

Corse cancellate, collegamenti interrotti e pendolari lasciati senza alternative. È accaduto la scorsa settimana nei giorni 8, 11, 12 e 15 maggio sulle linee Atap tra Valsesia, Valsessera e Vercellese. A denunciare la situazione sono i sindacati della Cgil Vercelli Valsesia, che parlano apertamente di emergenza personale e di un sistema ormai incapace di garantire il servizio minimo di trasporto pubblico.

La settimana nera del trasporto pubblico

Per quattro giorni nell’arco di una sola settimana il sito ufficiale di Atap ha pubblicato avvisi quasi identici. Il motivo: assenze di personale e mancanza di autisti disponibili. Una situazione che ha portato alla cancellazione di numerose corse, comprese quelle utilizzate ogni giorno da studenti e lavoratori.

A essere colpite sono state soprattutto le tratte verso le vallate. Alcuni paesi della Valsessera e della Valsesia sono rimasti senza collegamenti in determinate fasce orarie. Tra le corse cancellate figurano anche linee considerate strategiche per il territorio, utilizzate quotidianamente da decine e decine di persone.

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Le linee tagliate e i disagi per i pendolari

Nel mirino dei sindacati finiscono soprattutto i tagli effettuati nelle ore di punta. La Cgil cita, tra gli esempi più pesanti, la linea 50 sulla tratta Borgosesia-Vercelli delle 6.22 del mattino e altre corse centrali per il trasporto locale.

Tra i collegamenti soppressi compaiono inoltre tratte considerate vitali per i territori montani. In alcuni casi i cittadini si sono ritrovati senza mezzi alternativi per raggiungere scuole, posti di lavoro o servizi sanitari.

Le principali criticità segnalate riguardano:

corse cancellate senza sostituzioni

riduzione dei collegamenti con le vallate

disagi per studenti e lavoratori

carenza cronica di autisti

aumento dello stress per il personale in servizio

“Autisti insufficienti e condizioni non più sostenibili”

Secondo la Cgil il problema non sarebbe episodico, ma strutturale. I sindacati parlano di personale ridotto all’osso e di una professione diventata sempre meno attrattiva. Alla base della crisi ci sarebbero salari giudicati insufficienti e condizioni di lavoro sempre più pesanti.

Nel comunicato viene respinta anche ogni responsabilità attribuita ai dipendenti. «Puntare il dito contro autiste e autisti sottoposti a turni massacranti è una pratica che rispediamo al mittente», scrivono i rappresentanti sindacali, ricordando anche gli episodi di stress e aggressioni che il personale sarebbe costretto ad affrontare.

La richiesta finale è rivolta sia ai vertici di Atap sia alla Regione Piemonte. I sindacati chiedono spiegazioni chiare sullo stato del servizio e interventi concreti per evitare che il trasporto pubblico locale continui a perdere affidabilità, soprattutto nelle aree periferiche e montane.

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