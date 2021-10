Covid in calo in Piemonte: si resta in zona bianca. Ferma al 3 per cento l’occupazione delle terapie intensive negli ospedali.

Il Piemonte resta “zona bianca”, e addirittura migliora la situazione. I nuovi casi di Covid sono infatti in diminuzione rispetto alla settimana scorsa, e con le terapie intensive occupate solo per il 3 per cento da persone con questa patologia, viene confermato lo status di zona bianca.

Spiega l’Ansa che questo “è quanto risulta dal pre-report del Ministero della Salute e dell’Iss relativo ai dati della settimana 27 settembre-3 ottobre La percentuale di positività dei tamponi si conferma all’1 per cento e l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi a 0.86. Stabile il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e dei posti letto ordinari, entrambi al 3 per cento. Il valore dell’incidenza dei casi – alla data di oggi in Piemonte è di 25,67 ogni 100mila abitanti – e il numero dei ricoveri ancora contenuti concorrono favorevolmente a mantenere la regione in zona bianca”.