Covid in Piemonte: lieve crescita, ma la regione resta in zona bianca. Ancora bassi i numeri delle persone ricoverate. Tamponi positivi solo all’1 per cento.

Il Piemonte resta in zona bianca. La conferma arriva dal consueto pre-report settimanale del Ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità.

Nella settimana 1-7 novembre in Piemonte il numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, come nel resto del territorio nazionale. Però lindice Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi resta stabile (da 1.11 a 1.10) e la percentuale di positività dei tamponi si conferma all’1 per cento.

Pochi posti letto occupati

L’incidenza è di 58,93 casi ogni 100 mila abitanti mentre il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva resta basso al 3,7 per cento. E’ invece al 4,2 per cento il tasso di occupazione dei posti letto ordinari, percentuali sempre tra le più basse in Italia. La situazione epidemiologica e il numero dei ricoveri, sempre contenuti, concorrono favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca.