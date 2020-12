Covid in provincia: i guariti più del doppio dei nuovi contagiati. In calo anche le persone ricoverate in terapia intensiva.

Covid in provincia: i guariti più del doppio dei nuovi contagiati

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 921 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 221 dopo test antigenico), pari al 5,5 % dei 16.660 tamponi eseguiti, di cui 9.023 antigenici. Dei 921 nuovi casi, gli asintomatici sono 462 , pari al 50,2 %. In provincia di Vercelli i due nuovi decessi fanno salire il totale a 370, i guariti registrati sono 123 decisamente superiori ai 50 nuovi contagi.

La situazione dei contagi

I casi sono così ripartiti: 358 screening, 373 contatti di caso, 190 con indagine in corso; per ambito: 146 Rsa o strutture socio-assistenziali, 40 scolastico, 735 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 198.905, così suddivisi su base provinciale: 17.666 Alessandria, 9.985 Asti, 6.895 Biella, 27.489 Cuneo, 15.463 Novara, 104.476 Torino, 7.532 Vercelli, 6686 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1060 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1653 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoveri

I ricoverati in terapia intensiva sono 196 (- 9 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3029 (- 13 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 29.021.

