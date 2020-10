Covid nel Vercellese: oggi 64 nuovi casi e un decesso

Covid nel Vercellese: cresce l’impatto della seconda ondata sul nostro territorio.

Covid nel Vercellese: 64 nuovi casi e un decesso

Si alza sensibilmente il numero dei nuovi positivi nel Vercellese. Nelle ultime 24 ore sono ben 64 i nuovi casi, passando dai 2060 di ieri, venerdì 23 ottobre, ai 2124 di oggi, e purtroppo c’è anche un nuovo decesso da registrare.

Situazione contagi

I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 53.248 (+1548 rispetto a ieri) di cui 799 (52%) sono asintomatici. I tamponi diagnostici finora processati sono 931.476 (+11.847 rispetto a ieri), di cui 502.873 risultati negativi.

I guariti

I pazienti virologicamente guariti sono 29.898 (+83 rispetto a ieri), di cui: 934 (+0) Biella, 2842 (+5) Novara, 1426 (+1) Vercelli. Altri 1259 sono guariti clinicamente.

Ricoveri e altri dati

I ricoverati in terapia intensiva sono 88 (+4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1483 (+121 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.272.

