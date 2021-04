Covid Piemonte: indice Rt scende sotto quota 1, ma l’incidenza dei casi è ancora troppo alta. Secondo gli standard del governo il quadro è ancora da zona rossa.

Covid Piemonte: indice Rt scende sotto quota 1, ma l’incidenza dei casi è ancora troppo alta

Per il Piemonte resta uno scenario da zona rossa, almeno secondo i parametri del governo: l’indice Rt scende sotto quota 1, ma l’incidenza dei casi è troppo alta.

I dati

Dopo cinque settimane di aumento si registra per il Piemonte una riduzione, seppur lieve, dei casi segnalati. Anche la percentuale di positività dei tamponi si riduce lievemente (da 14.2% a 13.8%).

Il numero dei focolai attivi cresce, mentre si riducono nuovi focolai e il numero di persone non collegabili a catene di trasmissione note.

Il tasso di occupazione dei posti letto risulta in ulteriore crescita passando da 55% a 59% per le terapie intensive e da 61% a 66% per i posti letto di area medica.

Indice Rt

Anche l’indice Rt, che descrive il tasso di contagiosità del virus, è migliorato nell’ultima settimana. Stando ai dati del pre report, infatti, allo stato attuale della situazione quello puntuale scende a 0.96 (era 1.17) e l’Rt medio 0.98 (era 1.16).

Incidenza dei contagi

Uno dei dati che blocca però il Piemonte ancora in rosso è quello relativo all’incidenza dei casi che, seppur in diminuzione, resta ancora sopra la quota soglia di 250 ogni 100mila abitanti. In Piemonte il dato attuale è 333 casi ogni sette giorni per 100mila abitanti. In provincia di Vercelli siamo a 309, a Novara 299, a Biella 206.