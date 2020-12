Covid Piemonte: più positivi ai tamponi ma calano i ricoverati. Situazione che appare ancora il leggero miglioramento.

In Piemonte cresce leggermente rispetto alla rilevazione precedente la percentuale di positivi rispetto al tamponi: nella giornata di ieri l’Unità di crisi parlava di 908 nuovi casi di persone risultate positive al Covid19 (di cui il 40 per cento sono asintomatici). Il numero delle positività corrisponde al 6 per cento dei 15.089 tamponi eseguiti (mentre l’altro giorno la percentuale era al 4,6). Il numero dei ricoverati in terapia intensiva sale di una unità (ora sono 214) ma quello dei ricoverati in altri reparti registra una forte flessione: oggi sono 3029, meno 115 rispetto all’altro ieri.

