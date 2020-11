Covid record di contagi in provincia: 160 in 24 ore, tre decessi. La prima giornata di zona rossa fa purtroppo segnare anche un picco di persone positive tra Valsesia e Vercellese.

Covid record di contagi in provincia: 160 in 24 ore, tre decessi

La prima giornata da zona rossa in Piemonte fa anche segnare, nella giornata di ieri, venerdì 6 novembre, a livello regionale quasi 5mila casi in più rispetto al giorno precedente. Numeri da record che si rispecchiano purtroppo anche in provincia: altri 160 positivi tra Valsesia e Vercellese, con 3 decessi. Aumentano, ma molto meno, anche i ricoveri in ospedale.

Situazione dei contagi

I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 89.458 di cui 2022 (41%) sono asintomatici. La suddivisione complessiva su base provinciale è questa: 7977 Alessandria, 4266 Asti, 2936 Biella, 11.033 Cuneo, 6704 Novara, 49.343 Torino, 3210 Vercelli, 2445 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 582 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 962 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

