Crevacuore partono i lavori per il ponte della cartiera. Il sindaco Ermanno Raffo finalmente vede realizzate le sue speranze: «Il pressing in questi mesi non è mancato, ora finalmente siamo riusciti a sbloccare la situazione. La gara d’appalto è stata fatta e da venerdì si può partire senza più indugi».

L’obiettivo è di far transitare la prima auto sul ponte per la primavera andando a risolvere in questo modo il problema viabilità. Attualmente infatti la Valsessera rimane legata alla Valsesia soltanto dalla strada provinciale di Azoglio che a sua volta ha necessità di interventi per la messa in sicurezza. Si agirà su due fronti diversi: da un lato occorrerà ripristinare il tratto di strada crollato, andandolo a consolidare con una scogliera di protezione che rispetto al progetto originario sarà più profonda, come richiesto dalla Regione Piemonte. Dall’altro ci si concentrerà invece sul ponte esistente: come emerso dai sopralluoghi effettuati, anche i piloni non sono infatti passati indenni alla piena e pertanto occorrerà rinforzarli con micropali.

Costi

Per questo intervento sono stati impegnati 750mila euro stanziati dalla Provincia di Biella che non riguardano i soldi per i danni alluvionali ancora attesi dalla Regione e dallo Stato. In realtà per un lavoro completo si era parlato di una costruzione ex novo del ponte che però avrebbe comportato una spesa ben superiore. Con l’intervento in programma il ponte sarà comunque sicuro e transitabile.