Dago e Stecco (Lega): “Bando della Regione a favore delle Pro Loco”

Dago e Stecco: “Bando a favore delle Pro loco”

Novità dalla Regione per le oltre mille Pro Loco che, con i loro 100mila volontari, animano e valorizzano tutto il nostro Piemonte.

“Invito tutte le Pro Loco del Vercellese ad accedere al bando attivo da domani, primo dicembre – commenta il presidente della commissione Ambiente del Consiglio regionale, il leghista Angelo Dago -, fino al 15 dicembre 2021. Un bando, promosso dall’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio, per supportare le organizzazioni nella ripartenza dopo la pandemia. Per ogni richiesta verrà erogato un contributo di mille euro una tantum per la ripresa delle attività di promozione e per consolidare l’offerta del turismo di prossimità”.

“L’assessorato ha messo a disposizione 315mila euro erogabili subito – prosegue il presidente della commissione Sanità della Regione, il vercellese della Lega Alessandro Stecco – e altri 600mila euro assegnati con lo scorrimento della graduatoria. Ogni Pro Loco, quindi, potrà richiedere la quota e utilizzarla per far conoscere il nostro territorio per le mille offerte che lo caratterizzano: dal paesaggio, alla storia, passando per la cultura, lo sport e l’enogastronomia”.