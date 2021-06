Degustazione di prodotti tipici: vi presentiamo AssaggiAssisi

Cambiano le modalità di viaggio, questo ultimo anno ha dato una forte scossa al turismo che ne è uscito rialzandosi ma dovendosi adattare a nuovi trend di mercato. Secondo alcune statistiche gli italiani prediligeranno location meno affollate, non puntando solamente al mare ma andando a scoprire le città d’arte e i luoghi in cui i borghi non mancano. Tra le regioni che stanno facendo il boom c’è l’Umbria che viene apprezzata per l’architettura, l’arte ma anche per l’ottima cucina. A giudicare dalle prenotazioni moltissimi italiani inseriranno almeno una degustazione di prodotti tipici nel proprio itinerario e tra le proposte assolutamente imperdibili c’è quella di AssaggiAssisi. Se anche tu vuoi inserire una tappa golosa nel tuo tour dell’Umbria prova la degustazione di prodotti tipici di AssaggiAssisi.

On the road e degustazione di prodotti tipici: il trend dell’estate

Secondo le statistiche rivelate cambia il modo di fare vacanza: dopo i limiti regionali e i mesi trascorsi in casa gli italiani hanno voglia di viaggiare; non mancherà il mare ma molti hanno inserito degli itinerari on the road nelle proprie vacanze da alternare a weekend a tutto sport. Sì, perché gli italiani viaggeranno per lo più in auto o con la propria moto alla scoperta delle bellezze del territorio. Ma l’Italia non è famosa solo per i panorami mozzafiato e per l’arte, tra i punti di interesse che colpiscono sempre turisti locali e non c’è la cucina: imperdibile è almeno una degustazione di prodotti tipici da prenotare in anticipo presso una realtà autentica locale. Sì agli agriturismi, sì alle cantine e sì anche alle piccole botteghe che offrono questo servizio.

Alla scoperta dell’Umbria: tra turismo e gastronomia

Cuore pulsante dell’Italia, l’Umbria è una regione centrale dal paesaggio inconfondibile dove si alternano vigneti e uliveti tra dolci pendenze e un paesaggio estremamente verde. La regione in cui non mancano vere meraviglie artistiche, è soprattutto ricca di tesori meno noti e borghi.

Dall’incantevole Perugia dove è possibile scoprire il passato etrusco della regione ad Assisi, meta amatissima per i luoghi di culto legati a San Francesco ma anche perché ricca di tesori artistici dal valore inestimabile. Ma non è tutto qui: tra le location più instagrammate e amate dai turisti c’è Spello, un piccolo borgo diventato famoso per l’infiorata e che cela la sua storia all’interno di antiche mura o Gubbio per gli amanti dell’architettura medievale. L’Umbria però è anche ricca di prodotti enogastronomici di incredibile valore; andiamo a scoprire la cucina e i prodotti tipici locali.

AssisiAssaggi è un’occasione da non perdere; in piedi e in totale rispetto delle norme covid l’azienda dà la possibilità di scoprire i prodotti tipici del territorio. Assaggiando un po’ di tutti i prodotti tipici della regione puoi spaziare. Inoltre dopo aver assaggiato c’è la possibilità di acquistare i prodotti tipici da portare a casa in ricordo di una bellissima vacanza o come souvenir da donare ad amici e parenti.

Eccellenze umbre da gustare

All’interno di una degustazione di prodotti tipici in Umbria sicuramente vi troverete ad assaggiare alcuni di questi prodotti. Il primo imperdibile è di derivazione casearia: stiamo parlando del Pecorino di Norcia, prodotto che si aggiudica il titolo di PAT e che viene prodotto con latte intero di pecora; conquista i palati più attenti per il sapore piccante che si alleggerisce con la stagionatura.

Un altro prodotto assolutamente imperdibile sono gli strangozzi, una tipologia di pasta fresca locale prodotta nella zona di Foligno e Spoleto ma che si trovano poi anche in altre regioni italiane come le Marche e l’Abruzzo. Somigliano molto ai tagliolini ma hanno la particolarità di avere un impasto senza uova. Una vera prelibatezza umbra a cui non saprai resistere è senza dubbio la torta al testo, conosciuta anche con il nome di crescia. Preparata con farina, bicarbonato, sale e acqua nasce come pane tradizionale non lievitato e viene utilizzata in accompagnamento a salumi e formaggi locali.

Quando si parla di vini l’Umbria non si tira indietro; grazie al territorio estremamente ricco di vigneti riesce a guadagnarsi due denominazioni incredibili amate in tutta Italia. Per i bianchi c’è Orvieto a trionfare mentre per i rossi c’è Montefalco. L’Orvieto Classico è un vino DOC dal colore giallo paglierino e dal sapore secco che al palato si rivela amabile e delicato. Il Montefalco è invece un rosso passito armonico e gradevole che spicca per il profumo delicato che richiama quello delle more.