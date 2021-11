Dissesto idrogeologico: finanziati interventi ad Alagna e Carpignano

Dissesto idrogeologico: stanziati 26 milioni di euro in Piemonte per otto interventi prioritari. Tra questi anche lavori ad Alagna e a Carpignano.

Dissesto idrogeologico, i lavori

Delle opere di contenimento del versante per la protezione dell’abitato in località Prea Sora ad Alagna e un setto antisifonamento a Carpignano. Rientrano fra gli otto interventi finanziati dal Ministero della Transizione ecologica, con “regia” regionale, per la mitigazione del rischio idrogeologico in Piemonte. Altri lavori sono previsti nel Vercellese, con gli adeguamenti di muri e argini con un nuovo argine in sponda destra a Vercelli, nell’Alessandrino e nel Cuneese. In tutto sono stati stanziati 26 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: Crevacuore-Guardella: partono i lavori per la strada distrutta dall’alluvione. Ecco come sarà

Lavoro di squadra

«Abbiamo fatto un lavoro di squadra importante – commentano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Difesa del Suolo Marco Gabusi – per ottenere le risorse indispensabili ai Comuni per contrastare il dissesto idrogeologico. Gli uffici regionali della Difesa del Suolo hanno lavorato intensamente negli scorsi mesi a stretto contatto con i Comuni per individuare le progettazioni più idonee a ottenere questi finanziamenti, che ci saranno trasferiti nelle prossime settimane. Andiamo così ad aiutare enti locali che attendono da tempo di realizzare interventi essenziali per la sicurezza. Confidiamo che, continuando a lavorare a tutti i livelli possibili, gli otto progetti finanziati con questa modalità possano far parte di una serie più ampia».