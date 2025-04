Domani temperature in calo e con rovesci e nevicate in quota. Breve colpo di coda dell’inverno, già da giovedì tornano sole aria decisamente più mite.

Domani temperature in calo e con rovesci e nevicate in quota

Dopo una serie di giornate con massime che sfiorano o superano i 20 gradi, è in vista per domani, mercoledì 2 aprile, un breve colpo di coda dell’inverno. Che si comincerà a intravvedere già nel tardo pomeriggio di oggi.

«Tra martedì e mercoledì – spiegano dal Centro meteo Piemonte – lo sbilanciamento dell’alta pressione verso il Nord Europa favorirà l’inserimento di correnti più fresche e umide da est in Pianura Padana con un aumento della nuvolosità dal pomeriggio e sera di martedì e fino a mercoledì. Ci sarà anche la possibilità di qualche locale piovasco sui settori pedemontani alpini e nelle valli occidentali con neve oltre i 1000-1400 metri, ma in successivo rialzo oltre i 1500 metri. Le temperature saranno in calo».

Da giovedì torna la primavera

Come accenato, sarà una perturbazione di breve durata. Si annuncia infatti una «nuova ripresa dell’alta pressione tra giovedì e venerdi con il ritorno di ampie schiarite e temperature massime in aumento con picchi di oltre 20 gradi».

Ancora incerte le previsioni per sabato e (soprattutto) per domenica. Si annuncia però il ritrono di una leggera instabilità, da confermare comunque nei prossimi giorni.

