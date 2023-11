Dopo la Pro Vercelli, anche l’Alessandria ha un patron di Varallo. Le “nobili” del calcio piemontese legate a imprenditori valsesiani.

Dopo la Pro Vercelli, anche l’Alessandria ha un patron di Varallo

Imprenditori valsesiani sempre più coinvolti nel calcio. E in particolare nelle “nobili” del calcio piemontese. Come si ricorderà, tre anni fa la Pro Vercelli venne presa da una cordata valsesiana con l’impegno in primo piano di Paolo Pinciroli della Condor di Varallo (lo scorso anno diventato presidente delle bianche casacche). E qualche tempo fa l’Alessandria, che milita sempre in serie C, è stata acquisita da Andrea Molinaro, titolare della Verdeidea srl di Varallo.

Insomma, due imprenditori molto legati alla Valsesia hanno deciso di investire in due società di calcio con un passato glorioso: la Pro Vercelli ha in bacheca sette scudetti, mentre l’Alessandria ha militato in serie A e in serie B e qualche coppa in bacheca non manca.

Da Como a Varallo

Andrea Molinaro è originario di Como e da quest’anno è titolare di Verdeidea, azienda con sede in corso Roma a Varallo è attiva da oltre vent’anni nelle sue diverse sedi della Valsesia. Si occupa infatti di pulizia e manutenzioni, campionatura tessile, facchinaggio e logistica, oltre che di mense scolastiche.

Diversi gli appalti pubblici vinti: gestisce la pulizia del municipio di Varallo, ma lavora anche con il Comune di Borgosesia e con quello di Prato Sesia dove c’è una sede operativa. L’imprenditore è anche titolare di una società specializzata nel mercato della segnaletica stradale e di sicurezza.

A ottobre ha deciso di investire nel calcio con un suo impegno in prima persona.

La vicenda Alessandria

Per tutta l’estate ha tenuto banco in sere C la questione dell’Alessandria, formazione divisa di fatto tra due proprietari. Ora il 60 per cento delle quote della società è passato alla cordata di imprenditori guidati da Andrea Molinaro e rappresentati dall’avvocato Cesare Rossini. L’annuncio ufficiale è arrivato durante una conferenza stampa, dove è stato esplicato l’intento di «dare il via a un nuovo corso per l’Alessandria, innovativo e inclusivo, in grado di dare maggior stabilità e serenità al club e di aumentarne anche la vicinanza con il territorio».