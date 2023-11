A Borgosesia apre la pista di pattinaggio su ghiaccio. Inaugurazione domani pomeriggio: si potrà pattinare in piazza Mazzini sino all’Epifania.

Apre nel pomeriggio di domani, sabato 18 novembre, la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Mazzini a Borgosesia. Un impianto che permetterà per tutto il periodo di fine anno, sino all’Epifania, di pattinare sul ghiaccio. Torna dunque una attrazione che da anni caratterizza le iniziative natalizie a Borgosesia.

Gli orari di apertura

La pista è stata preparata e attrezzata in questi giorni nell’area della piazza accanto a fontana Frascotti. Sino al 21 dicembre gli orari di apertura saranno questi: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19, sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 23, domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20.

Nei giorni successivi, dal 22 dicembre al 7 gennaio, ossia nel pieno del periodo natalizio, si potrà pattinare dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20. Orari ridotti o modificati solamente in occasione delle giornate festive: l’8 dicembre l’apertura sarà completa dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20, 25 dicembre limitata dalle 16.30 alle 20, il 31 dicembre la chiusura sarà anticipata alle 18, l’1 gennaio solo il pomeriggio dalle 14.30 alle 20.

L’ingresso alla pista costerà 3 euro, mentre per il noleggio dei pattini serviranno altri 2 euro.

Altre iniziative di Natale

Intanto prende anche forma il programma delle iniziative: saranno quattro i weekend in cui saranno concentrati mercatini, eventi e manifestazioni, per accompagnare ragazzi, adulti e famiglie, nello shopping natalizio. Sarà realizzata una scenografia a tema e non mancheranno le luci natalizie che raggiungeranno anche le vie periferiche e le frazioni.

Per rendere ancora più corposa la presenza ai mercatini, hobbisti ed espositori possono avanzare la propria candidatura e chiedere informazioni telefonando al numero 0163.290210 o scrivendo all’indirizzo mail staff.borgosesia@ruparpiemonte.it.