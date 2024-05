Distrugge a calci la corona dei Caduti a Borgosesia: vandalo denunciato. Un trennenne dovrà risponderne davanti al giudice. Individuato grazie alle telecamere.

Aveva preso a calci e distrutto la corona di alloro deposta in memoria dei Caduti a Borgosesia. Ora un trentenne già noto per comportamenti violenti è stato denunciato alla Procura da parte della polizia locale di Borgosesia per essersi reso responsabile di questo gesto. Si tratta della corona deposta davanti al monumento in onore dei Caduti che si trova al centro dei giardini “Lea Schiavi”.

I fatti sono stati scoperti nella prima mattina di venerdì 3 maggio dagli agenti della polizia locale. La corona d’alloro era stata distrutta, fiori e foglie erano sparsi a terra. Un vandalismo gratuito, e per di più contro un simbolo di rispetto per i soldati caduti in guerra.

Partono le indagini

Subito gli agenti hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso ed a far ripulire l’area. Il comandante Ruggero Barberis Negra, titolato alla visione dei filmati dell’impianto di videosorveglianza della città, ha quindi provveduto a controllare la telecamera situata in loco ed ha potuto appurare cosa fosse successo.

Le immagini mostrano con chiarezza un uomo che, nel tardo pomeriggio del 2 maggio, colpisce a calci la corona fino ma distruggerla. L’azione, condotta con evidente spregio, è stata compiuta da un soggetto già noto per essersi reso responsabile, in altre occasioni, di comportamenti violenti.

A seguito delle verifiche, il comandante Barberis Negra ha provveduto a denunciare il responsabile alla Procura di Vercelli.

“Un gesto odioso”

«Si tratta di un gesto odioso – commenta il sindaco Fabrizio Bonaccio – sia per l’evidente spregio nei confronti di uno dei monumenti più significativi della nostra città, che ricorda i giovani borgosesiani caduti in guerra, sia per l’inciviltà dimostrata da questo soggetto, peraltro recidivo. La risoluzione immediata del caso – aggiunge il sindaco – ci dimostra ancora una volta l’utilità del sistema di videosorveglianza, che ha permesso di comprendere immediatamente la dinamica dei fatti e di individuare il responsabile, che sarà sanzionato ai termini di legge».

