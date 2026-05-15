Dopo il maltempo spunta il doppio arcobaleno: spettacolo ieri pomeriggio

Uno spettacolare doppio arcobaleno ha illuminato i nostri cieli nal tardo pomeriggio di ieri, giovedì 14 maggio, dopo le forti piogge e i temporali che hanno interessato diverse zone della regione. Il fenomeno è stato osservato soprattutto in pianura, dove molte persone hanno immortalato il cielo con fotografie e video poi condivisi sui social network. Le immagini hanno rapidamente iniziato a circolare online, trasformando il maltempo in uno dei temi più commentati della serata.

Dal grigio dei temporali ai colori nel cielo

Il pomeriggio era stato segnato da grandinate, vento forte e bruschi cali delle temperature, con precipitazioni intense in varie aree del Piemonte. Poi, poco prima del tramonto, le nuvole hanno iniziato ad aprirsi lasciando spazio alla luce del sole e al fenomeno del doppio arcobaleno.

In molte località della pianura piemontese le persone si sono fermate per osservare il cielo, attirate dai colori nitidi e dalla presenza di due archi ben distinti. Uno scenario insolito e suggestivo, reso ancora più spettacolare dal contrasto con le nuvole scure lasciate dal maltempo delle ore precedenti. Qui sotto, una foto realizzata a Oleggio che ci ha inviato un lettore.

Le fotografie invadono i social network

Nel giro di pochi minuti numerose immagini sono apparse su Facebook e Instagram. Scatti realizzati da balconi, campagne e strade cittadine hanno raccontato da prospettive diverse uno dei momenti più suggestivi della giornata. In molti hanno parlato di uno spettacolo raro e capace di sorprendere dopo ore di pioggia e disagi.

Il doppio arcobaleno si forma quando la luce del sole viene riflessa due volte all’interno delle gocce d’acqua sospese nell’atmosfera. Il secondo arco appare più tenue e con i colori invertiti rispetto a quello principale, creando un effetto ottico molto particolare. Qui sotto, la foto realizzata a Gheme che ci ha inviato Noemi Ferrario.

Oggi tempo ancora instabile, domani più sole

Per oggi, venerdì 15 maggio, nelle nostre zone sono previsti ancora annuvolamenti e rovesci sparsi soprattutto nelle ore pomeridiane, con temperature comprese tra 12 e 19 gradi. Il tempo resterà variabile per gran parte della giornata, anche se verso sera sono attese aperture più ampie del cielo.

Domani, sabato 16 maggio, il quadro meteo dovrebbe migliorare gradualmente. Sono previste schiarite alternate a qualche addensamento, con possibilità di deboli piogge solo nelle ore centrali della giornata. Le temperature massime potranno raggiungere i 22 gradi, mentre le minime si manterranno attorno ai 12 gradi.

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