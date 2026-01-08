Due notti tra le più fredde degli ultimi dieci anni. In Piemonte toccate temperature molto basse: alla Margherita termometro sotto i -30 gradi.

Due notti tra le più fredde degli ultimi dieci anni

La notte scorsa, quella tra il 7 e l’8 gennaio, il Piemonte ha vissuto alcune ore tra le più fredde dell’ultimo decennio, in particolare sulle pianure e sulle basse colline. A segnalarlo è stato il meteorologo Andrea Vuolo, che attraverso un intervento sui social ha richiamato l’attenzione sull’intensità dell’ondata di gelo che ha interessato la regione.

Invece la notte precedente, quella tra il 6 e il 7, ha regalato un picco di temperature sottozero soprattutto in montagna, dalle nostre parti. Per fare qualche esempio, il termometro è sceso a -12 a Carcoforo, -8,7 a Pray, -9,4 a Varallo, -7,4 a Bielmonte. Alla Capanna Margherita ovviamente il record della zona, con -30,7 gradi fra le 3 e le 4 del mattino.

Insomma, due notti che si collocano tra le più gelide del decennio.

Da oggi qualche grado in più

Dopo il picco del freddo, la situazione meteorologica è però destinata a cambiare. A partire da oggi, giovedì 8 gennaio, e anche per i prossimi giorni, è previsto un progressivo aumento delle temperature, soprattutto nei valori massimi. Sui settori alpini l’arrivo del Foehn favorirà un clima più mite, accompagnato anche da nuove precipitazioni nevose in quota.

Secondo le previsioni, entro il fine settimana i valori termici dovrebbero risalire ulteriormente, avvicinandosi alle medie tipiche del periodo invernale e mettendo fine a questa fase particolarmente rigida.

Foto d’archivio

