Elezioni comunali, domani si presentano le liste.

Domani entro le 12 saranno presentate le liste per le elezioni comunali in programma il 20 e 21 settembre. Sono 77 i Comuni in tutto il Piemonte che saranno chiamati al voto, per 854 consiglieri da eleggere. In Valsessera andrà al voto il comune di Ailoche, in Valsesia al rinnovo l’amministrazione di Rimella. Nel Novarese si vota a Invorio e Vaprio d’Agogna.

