Eraldo Botta candidato alle Europee, cinque valsesiani per la Regione. Urne aperte sabato e domenica, in alcuni comuni si vota anche per il sindaco.

Sarà un fine settimana di elezioni: per il Parlamento europeo e per la Regione sono chiamati tutti gli elettori, ma per alcuni le schede saranno tre, visto che in qualche centro si vota anche per rinnovare sindaco e consiglio comunale.

In tutta la provincia di Vercelli c’è un solo candidato alle Europee, ed è l’ex sindaco e attuale vice di Varallo Eraldo Botta. «Sono contento di poter partecipare a questa tornata elettorale – spiega il portacolori della Lega -. Credo di avere l’esperienza giusta sia da sindaco che da amministratore provinciale per poter affrontare i temi importanti su cui si sta discutendo in Europa».

Botta ha sempre nel cuore il tema della mobilità: «Per quanto riguarda la transizione ecologica uno dei temi su cui mi batterò saranno i trasporti, i treni. Il Piemonte e tante regioni italiane hanno rami secchi, linee ferroviarie dismesse che devono essere ripristinate. E parlando delle auto elettriche invece dico che è giusto incentivare l’acquisto dei mezzi purché siano costruiti in Europa».

“Attenzione alle norme sulla casa”

E sempre in tema di ambiente spiega: «Sul tema case ci sono normative che spaventano. Occorre usare il buon senso. Non si possono pensare regole rigide che bloccano l’economia». Botta negli anni è rimasto fedele alla Lega: «Sono onorato di poter rappresentare la Lega. Le ultime iniziative sulla casa del nostro ministro Salvini vanno nella direzione di essere vicini alle famiglie. Stessa cosa l’autonomia differenziata: i territori devono essere spronati a fare sempre meglio, basta assistenzialismo».

Va ricordato che per votare alle Europee occorre indicare anche il nome del candidato che si intende sostenere.

Valsesiani in corsa per alle elezioni regionali

Più affollato invece l’elenco di candidati valsesiani che si è messo in lista per le elezioni regionali. In casa Lega si punta su Angelo Dago che cinque anni fa aveva portato a casa un buon risultato. Si ripresenta per Fratelli d’Italia Carlo Riva Vercellotti, ex sindaco di Gattinara. Aspirano a un posto a Palazzo Lascaris altri tre borgosesiani: Maria Rosa Pantè (Piemonte ambientalista e solidale), Nicolò Barbero Mazzucca (Stati uniti d’Europa) e Ivana Mainenti (5 Stelle).

Tutti i candidati del collegio per il Piemonte

Ecco nel dettaglio chi sono tutt i candidati del collegio vercellese che ambiscono a un seggio a Palazzo Lascaris. Con il candidato presidente Alberto Cirio ci sono: Carlo Riva Vercellotti e Raffaella Oppezzo (Fratelli d’Italia); Angelo Dago e Maria Luisa Pavese (Lega); Luca Pedrale e Silvia Mosca (Forza Italia); Carolina Ferraris e Gian Mario Morello (Lista civica Piemonte Moderato e Liberale); Andrea Bernini e Federica Spagna (Noi Moderati).

Al fianco di Gianna Pentenero corrono: Maria Rosa Pantè e Gianfranco Giromini (Piemonte Ambientalista e solidale); Simona Paonessa e Alessandro Bizjak (Partito democratico); Mirella Migliorini e Francesco Giordano (Alleanza Verdi e Sinistra); Teresa De Filippi e Nicolò Barbero Mazzucca (Stati Uniti d’Europa per il Piemonte); Antonino Demichelis e Lucrezia Piovano (Lista Civica Pentenero).

Con Sarah Disabato, candidata presidente del Movimento Cinque Stelle, corre la lista del suo partito, che è rappresentata sul territorio da Ivana Mainenti e Vittorio Elli.

Al fianco di Francesca Frediani (candidata presidente per Piemonte Popolare) ci sono Giacomo Vittone e Francesca Camos.

E a sostegno di Alberto Costanzo, che corre come aspirante presidente per la Lista Libertà, ci sono Angela Bellini e Giuseppe De Giovannini.

