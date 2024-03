Facebook e Instagram in crash oggi pomeriggio, problema rientrato. La piattaforma sconnetteva l’account e non riconosceva più l’identificazione.

Facebook e Instagram in crash oggi pomeriggio, problema rientrato

Per un paio d’ore fuori servizio due tra i social più usati, Facebook e Instagram. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 5 marzo, con il crash sopraggiunto poco dopo le 16.

Molti utenti si sono ritrovati sconnessi dai propri account. Tentando di fare log-in compaiono messaggi che dicono “Impossibile accedere: si è verificato un errore imprevisto”. Oppure chiedeva una nuova password. Oppure in alcuni casi su Instangram risultava invece impossibile caricare il feed.

Un problema riferito alla piattaforma Meta che ha toccato non solo l’Italia, ma anche altri Paesi.

Problema rientrato

In serata pare che il problema sia stato superato: all’apertura, i social risultano ancora disconnessi ma hanno poi iniziato a riconoscere l’account con il quale ci si è registrati.

Ovviamente nel frattemo sono arrivati milioni di segnalazioni tramite i vari portali appositii, come Downdetector, che raccoglie i feedback dei guasti online. Il picco di segnalazioni è stato raggiunto poco dopo le 16, e la maggior parte (il 74 per cento) aveva a che fare con il login. Il restante si divide tra problemi di caricamento dei social (il 15 per cento) e l’App (11 per cento). Su MetaStatus, il portale di Meta dove vengono riportati eventuali problemi, si parlava di “gravi interruzioni”.