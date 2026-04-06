Finalmente una Pasquetta con temperature miti e cielo sereno. Nei due anni scorsi il Lunedì dell’angelo era stato caratterizzato da nuvole e freddo.

Finalmente una Pasquetta con temperature miti e cielo sereno

Era dal 2023 che la classica gita di Pasquetta con pranzo (o pic-nic) all’aperto si faceva desiderare. Sia nel 2024 che nel 2025 infatti il Lunedì dell’angelo era stato rovinato da temperature decisamente sotto le medie del periodo, nuvole e anche vento. Quest’anno invece le previsioni sono decisamente migliori: cielo per lo più sereno e temperature molto miti, nelle nostre zone anche oltre i 24 gradi.

Una situazione che si protrarrà almeno sino a mercoledì, mentre da giovedì le temperature inizieranno a diminuire (soprattutto le minime), rientrando nella norma del periodo. Dovrebbe comunque persistere la situazione di cielo per lo più sereno.

In Piemonte toccati i 26 gradi a Pasqua

Anche la giornata di ieri, domenica 5 aprile, è stata decisamente mite. «Una Pasqua con temperature quasi estive sul Piemonte – commenta il meteorologo Andrea Vuolo – con valori diffusamente sui 24-25 gradi in pianura, anche 26 gradi sull’Alessandrino. I valori termici permangono comunque molto miti anche in queste ore serali, addirittura fino a 20 gradi nel centro di Torino».

«Ma l’apice di questo caldo fuori stagione », quando le temperature massime potranno spingersi fin sui 26-27 gradi in pianura, valori di circa 10 gradi sopra la media delle massime della prima decade di aprile e in genere più consone alla prima metà di giugno».

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