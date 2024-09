Fine settimana col “Rally del rubinetto”: l’arrivo a Borgosesia. Cento equipaggi al via, le prove si disputano tra il Cusio e la Valsesia.

Fine settimana col “Rally del rubinetto”: l’arrivo a Borgosesia

Il Rally del Rubinetto si corre nel fine settimana tra Borgosesia e San Maurizio d’Opaglio. Una “classica” con cento equipaggi che tra domani, sabato 7 settembre, e domenica 8 settembre si sfideranno sugli asfalti delle province di Novara, Vercelli e Verbania per una gara valevole per la Coppa Rally di Zona 1. Motta Rossa, Arola e Città di Borgosesia saranno i piatti succulenti sul menù di questa edizione 2024 che si appresta a vivere emozioni intense.

La gara prende il via sabato pomeriggio alle 16.01 da San Maurizio d’Opaglio per le prime due prove sui colli del Verbano. Poi, dopo la sosta notturna, riprenderà domenica mattina con le restanti sei prove sul versante Cusio-Valsesiano per concludersi a Borgosesia dalle 17.15 in avanti. Per tutti i dettagli tecnici clicca QUI.

Occhi puntati sui favoriti

Al via ance il “re dell’Ossola” Davide Caffoni, che con il locale Max Minazzi ha vinto nel 2023 e prima ancora nel 2015 e 2016. Ci sarà il varesotto Simone Miele, capace di primeggiare per quattro edizioni consecutive dal 2017 al 2020. Ma ci sarà pure Ivan Carmellino, formidabile valsesiano che quest’anno su tre gare non ha conosciuto altri risultati che i primi due posti assoluti: vincitore a Castiglione Torinese, secondo al Valli Ossolane e secondo, a causa di un guasto dopo un dominio esaltante, al Lana.

Oltre a loro non mancheranno altri ossi duri; su tutti l’aostano Elwis Chentre, plurititolato driver capace di vestire i panni del protagonista: nel 2024 ha già conseguito tre successi al Valle d’Aosta, al Grappolo e al Vigneti Monferrini

Il territorio pronto a ospitare la gara

Mentre i concorrenti sono concentrati sul percorso, gli amministratori del territorio si stanno dando da fare per le ultime formalità. In modo particolare spicca ancora una volta il grande impegno e la voglia di partecipazione messi in campo dai comuni di San Maurizio d’Opaglio e Borgosesia, sfondi perfetti per le fasi di partenza ed arrivo.

A tal proposito è da sottolineare che entrambe le amministrazioni comunali saranno rappresentate anche all’interno dell’elenco iscritti visto che sia Ilaria Barbara Rupil che Paolo Urban saranno due assessori (entrambi tra le varie deleghe hanno la competenza nel settore sport) che per l’occasione indosseranno la tuta del navigatore.

La situazione della viabilità

Nella giornata di domenica dalle 8 alle 12.20 e poi ancora dalle 12.45 alle 17.17 (e comunque fino al transito dell’ultima vettura “scopa”) resta chiusa al traffico la strada che dalla frazione Rozzo conduce a Caneto attraversando Cadegatti, Sella, Orlongo, Brina, Ferruta, Lovario e Bastia.

Oltre a ciò, divieto di sosta in piazza Mazzini domenica dalle 15 alle 20.30, con blocco totale del traffico in via Combattenti, parcheggio compreso, e in tutta la piazza Mazzini e Martiri.

Paolo Urban, assessore al comune di Borgosesia, leggerà le note in una competizione in cui la sua città sarà teatro dei festeggiamenti finali. «Correrò con l’amico Tardani su una Volkswagen Polo Rally2 e non nascondo l’emozione di portare ancora questo rally nella piazza principale di Borgosesia; l’aspetto della valorizzazione commerciale è importante e l’indotto derivato da questo passaggio è notevole. Ho ancora davanti agli occhi l’arrivo del 2023 in cui furono presenti tantissime persone tra le quali molti concittadini. Anche la speciale è borgosesiana e in accordo con il territorio, alterniamo i tratti ogni anno cercando di distribuire gli interessi nelle zone; lo scorso anno andammo a Foresto mentre ora a Rozzo».

