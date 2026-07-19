Finita la lunghissima ondata di caldo, da oggi il Piemonte è più fresco

Oggi, domenica 19 luglio, il Piemonte entra ufficialmente in una nuova fase meteorologica. Dopo oltre un mese di caldo eccezionale, iniziato il 13 giugno, le temperature cominciano infatti a diminuire in modo diffuso grazie all’arrivo di aria più fresca. A evidenziarlo, tra gli altri, è il meteorologo Andrea Vuolo di “Meteo in Piemonte”, secondo il quale si chiude una delle più intense e durature ondate di calore mai osservate sul territorio regionale.

Il cambiamento dovrebbe essere ben percepibile in molte zone della regione, dove le massime perdono mediamente tra i 3 e i 5 gradi rispetto ai giorni scorsi. Una svolta attesa da cittadini, agricoltori e operatori del settore turistico, dopo settimane caratterizzate da temperature elevate praticamente senza interruzioni.

Un periodo eccezionale nella storia del clima

Secondo l’analisi di Andrea Vuolo, il periodo compreso tra il 13 giugno e il 18 luglio potrebbe rappresentare, su gran parte del Piemonte di pianura e collina, il più caldo intervallo estivo di trenta giorni dell’ultimo periodo plurisecolare. Un dato destinato a essere approfondito dagli studi climatologici, ma che già oggi evidenzia la straordinarietà dell’evento.

«Con buona probabilità – spiega il meteorologo – è stato il periodo estivo di trenta giorni più caldo a scala pluri-secolare, probabilmente superando anche quello tra metà luglio e metà agosto del 2003, pur senza aver raggiunto gli stessi picchi estremi». Una valutazione che conferma come l’estate 2026 abbia già scritto una pagina importante nella climatologia piemontese.

Settimana più fresca, ma la pioggia resta poca

Il raffrescamento proseguirà anche nei prossimi giorni. Martedì 21 luglio dovrebbe interrompersi quasi ovunque il superamento della soglia dei 30 gradi in pianura, con temperature massime comprese tra 26 e 29 gradi e valori notturni diffusamente inferiori ai 20 gradi, anche nei principali centri urbani.

La nuova settimana dovrebbe quindi riportare il Piemonte su valori più vicini alle medie climatiche del periodo. Sul fronte delle precipitazioni, però, non si prevedono cambiamenti significativi: il tempo resterà in prevalenza asciutto, con la possibilità soltanto di qualche rovescio o breve temporale isolato, insufficiente a risolvere il deficit di pioggia accumulato nelle ultime settimane.

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