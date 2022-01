Focolai e quarantene, la scuola sta andando in tilt. Esplosione di casi in Piemonte: ma in molti casi le cautele appaiono addirittura eccessive.

Focolai e quarantene, la scuola sta andando in tilt

Una settimana da dimenticare, la seconda dopo il rientro dalle vacanze di Natale. Dal 17 al 23 gennaio in Piemonte i focolai sono aumentati a 1486 da 227, le quarantene arrivano invece a 3242, ed erano 912 la scorsa settimana. Un dato che, più che un’esplosione di casi, esprime il boom di tamponi e procedure aperte anche in caso di un solo alunno positivo in una classe. E comunque non si capisce se effettivamente vengono isolati i casi positivi, vista la lentezza dei test.

Misure che stanno dividendo anche le famiglie: per alcune sono doverose, per altre si tratta di cautele eccessive che producono più danni del problema stesso.

LEGGI ANCHE: Caos quarantene alle scuole di Grignasco: protestano i genitori

La situazione nelle province

I focolai sono 41 Biella, 122 Novara e 43 Vercelli. Le quarantene sono invece 269 nel Biellese, 216 nel Novarese e 75 nel Vercellese.