Gattinara, alla festa delle medie tracannati 4500 litri di birra

Gattinara alla festa delle medie fatti fuori 156 fusti e distribuiti oltre 4500 litri. Nel gruppo “Teo e le veline grasse” ha cantato anche la mamma rock ottuagenaria di uno dei componenti.

Gattinara, Festa delle medie (birre) da record

Il ritorno della Beerfest, la “Festa delle medie” di Gattinara, indetta dal Comitato Carnevale, è stato un grande successo, tanto da polverizzare tutti i record precedenti: svuotati 156 fusti, contro i 150 del 2019, e oltre 4.500 litri di birra sono stati distribuiti alle migliaia di persone che hanno letteralmente preso d’assalto la colonia Bertotto.

«Considerati i due anni di pausa, la gente ha veramente risposto con grandissimo entusiasmo, partecipazione e voglia di convivialità – commenta un soddisfatto presidente del Comitato, Matteo Sella –. Sono stati quattro giorni intensissimi, considerato che la serata di apertura, giovedì, è per nostra scelta il “giro di prova” della manifestazione, voluto per essere pronti al vero avvio del venerdì, quando anche il servizio di cucina entra in funzione a pieno regime».

Oltre al considerevole consumo di birra, anche le cene e il pranzo della domenica sono sempre andati esauriti, così come le presenze ai concerti e agli spettacoli.

«Particolare riscontro ha avuto la serata di sabato, con l’esibizione del gruppo “Teo e le veline grasse”, per la prima volta in Piemonte, band che stravolge le classiche canzoni italiane, suonandole come famosi pezzi rock e facendo intervenire a cantare anche la mamma rock ottuagenaria di uno dei componenti del gruppo – spiega ancora Sella –. Per quella serata abbiamo ricevuto molti complimenti e speriamo di essere stati i precursori per un futuro di successo del gruppo anche dalle nostre parti. A conclusione di tutto, vorrei ringraziare lo staff, l’ormai rinomato gruppo dei “Gialloni”, così definito per la riconoscibile maglia gialla che li contraddistingue, e che sono la vera anima della festa».

In foto alcuni momenti della Festa delle medie, che si è tenuta lo scorso fine settimana all’ex colonia Bertotto (fotoservizio Gianluca Colombo)

