Gattinara elisoccorso atterra tra i ragazzi del centro estivo

Gattinara elisoccorso al centro estivo: i volontari hanno mostrato ai ragazzi come funziona il servizio.

Gattinara elisoccorso al centro estivo

Al campo “I care your children” di Roccapietra arriva anche l’elicottero. Anche i volontari della Croce Rossa di Gattinara sono in prima linea per rendere l’esperienza unica. Si tratta di un progetto che offre la possibilità ad alcuni bambini seguiti dai servizi sociali, di vivere un campo estivo davvero speciale. Insieme agli operatori di diversi Comitati Cri, i giovani possono avvicinarsi al mondo del soccorso ma non solo. «Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia e di tutte le restrizioni il progetto è tornato – spiega Franco Montà, presidente della Croce Rossa di Gattinara –. Oltre a noi, ci sono anche altri Comitati provenienti da diverse parti del Piemonte che operano a Roccapietra. Un bel lavoro e progetto che anche noi portiamo avanti per donare un po’ di serenità e spensieratezza a bimbi unici».

LEGGI ANCHE: Serravalle spera nel Pnrr per rifare l’area sportiva di via Fanghetti

Le iniziative

Di recente peraltro i giovani hanno anche avuto modo di conoscere l’attività dell’elisoccorso, occasione unica per capire da vicino come si organizzano i servizi con il velivolo del 118. Per far sì che il campo estivo possa regalare tante emozioni ai bimbi, parecchi sono i volontari impegnati in iniziative e laboratori. «Ci sono persone di età differenti e tra questi altrettanti giovani che si sono detti sin dall’inizio disponibili per dare il loro aiuto – prosegue Montà -. E’ sicuramente una bella esperienza di accrescimento formativo per tutti, dagli adulti ai ragazzi». Come annunciato, il campo non è gestito solo dal gruppo di Gattinara ma vede protagonisti tanti altri Comitati provenienti da molteplici zone del Piemonte e offre la possibilità ad un nutrito numero di bimbi di trascorrere due settimane originali.