Gattinara torna in vetrina con “Rosa e Rosso di maggio”. Enogastronomia e intrattenimento saranno i fili conduttori della manifestazione in programma per il fine settimana.

Gattinara torna in vetrina con “Rosa e Rosso di maggio”

Si partirà domani, venerdì 24 maggio, alle 18, in Villa Paolotti, l’apertura della mostra «Intrecci di speranza» e il Banco di Assaggio dei vini Doc a cura di Alto Piemonte Wine Taste.

Sabato 25 maggio al mattino, alle 10 con l’apertura in Villa Paolotti della mostra d’arte contemporanea (inaugurata sabato 18 maggio) e poi dalle 14.30 il centro storico si anima con i mercatini, appuntamenti musicali e stand gastronomici fino domenica sera.

Caccia al tesoro per tutti

Alle 14.30 di sabato, visto il grande successo delle precedenti edizioni, da Villa Paolotti prenderà il via la caccia al tesoro “An gir par al pais”, aperta a tutti, grandi, piccoli e famiglie, con un percorso studiato per scoprire luoghi nascosti e particolari della città. Si partirà da Villa Paolotti mentre la premiazione si terrà in piazza Italia intorno alle 18. Potranno prendere parte alla manifestazione le persone dai 15 anni in su, anche i piccoli sono ammessi se però accompagnati dai genitori.

LEGGI ANCHE: Rosa e rosso di maggio una grande vetrina per Gattinara e i prodotti locali

I concorrenti dovranno giocare in squadre, munite di macchina fotografica digitale o smartphone, formate da almeno 3 persone sino ad un massimo di 6. Nel frattempo, verranno aperti i Mercatini su corso Valsesia e in corso Garibaldi, dove si potranno trovare anche street food, associazioni ed enti. Alle 15, in corso Valsesia, appuntamento con il Gruppo Scout, e il via ai momenti musicali con il Duo Colorado, in piazza Cinema Italia. In piazza Paolotti, l’evento «100 batterie» (uno spettacolo dove decine di batterie all’unisono accompagnano un gruppo guida), e l’apertura, dalle 15,30 del Truccabimbi in corso Garibaldi, dove alle 16 andrà in scena il Magic Show.

La musica per le vie del centro

Ancora musica con Vincent, alle 17 in piazza Italia, e il ritorno del Balconi Tour, evento di successo in cui musicisti e cantanti si esibiscono su balconi e terrazza delle case che si affacciano sui corsi principali, per una rassegna a suon di note da ascoltare con lo sguardo all’insù. Alle 18 la premiazione delle squadre della Caccia al Tesoro, in piazza Italia, mentre in piazza Cinema Italia alle 18,30 andrà in scena lo spettacolo dell’Asilo Patriarca. Allo scendere della sera ancora musica, alle 21,30, con la Vascollection in piazza Italia e su corso Cavour, e il Music Show su corso Valsesia. Gran finale, dalle 22,30 in piazza Cinema Italia con DJ Fazza e una serata tutta da ballare. Dal pomeriggio, taverne e tabine inizieranno ad aprire le cucine, per soddisfare anche i palati più ricercati con buon cibo ed ottimo vino.

Il programma di domenica

”Rosa e rosso di maggio” prosegue domenica con un’altra giornata all’insegna del divertimento, della musica e dello stare insieme. Dalle 10 l’apertura di stand e mercatini e della mostra di Arte contemporanea in Villa Paolotti. In piazza cinema Italia arriveranno i gonfiabili, per il divertimento dei più piccoli, e in corso Valsesia gli Scout proporranno un evento. Dalle 11, via alla musica con le band itineranti per il centro storico. Nel pomeriggio sarà Vincent, alle 15 in corso Valsesia, ad aprire i momenti musicali, che vedranno protagonisti la violinista Sofia alle 15,30 in piazza Italia, e il Balconi Tour dalle 16. Alle 16 in piazza Italia, un appuntamento ormai diventato una tradizione: la sfilata di moda, proposta dai commercianti del centro. Alle 15,30 in corso Garibaldi la Baby Dance e lo spettacolo di marionette di Fabiola, per un pomeriggio tutto dedicato alle famiglie. Chiusura della festa alle 21 con Attenti a Quel Duo, in piazza Italia. Per tutta la giornata, tabine e taverne lavoreranno a pieno ritmo per fornire spuntini, pranzi e cene gustosi. Per tutta la giornata si susseguiranno spettacoli di giocoleria, musica e un concerto nella piazza centrale chiuderà questa edizione di Rosso di Maggio.

Anche domenica tanti divertimenti ed eventi a “ Rosa e rosso di maggio ”

Dal mattino a Gattinara apertura di stand e mercatini e della mostra di Arte contemporanea. In piazza cinema Italia ecco i gonfiabili

Chiusura della festa domenica alle 21 con la simpatia di “Attenti a quel duo”. Per tutto il giorno tabine e taverne saranno aperte

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook