Gattinara vicina alla famiglia Lavazza: è morta Maria Teresa

Gattinara vicina ai Lavazza

Lutto nella famiglia Lavazza: si è spenta Maria Teresa, vedova di Emilio, in passato alla guida dell’azienda. Avrebbe compiuto 83 anni. Appassionata di bridge, era stata commissario tecnico della nazionale italiana. Con la squadra Lavazza aveva conquistato diversi titoli: fra questi, anche tre Olimpiadi come vicecapitano non giocatore. Era inoltre presidente per il Piemonte dell’Adisco, l’associazione delle donatrici di sangue e di cordone ombelicale.

La famiglia

Maria Teresa Lavazza ha lasciato i figli Giuseppe, vicepresidente dell’azienda, e Francesca, board member. Grazie anche alle numerose visite a Gattinara, il legame fra la famiglia, l’azienda e la Città del Vino, dove sorge uno dei suoi stabilimenti, si è consolidato nel tempo.

