Ghemme festa d’autunno riempie la piazza | LE FOTO

Ghemme festa d’autunno con le associazioni del paese.

Ghemme festa d’autunno

Bel tempo e buon cibo sono stati la ricetta per il grande successo per la festa d’autunno a Ghemme, domenica in piazza Castello. «Grazie anche alle condizioni meteo, la festa è stata un successo», afferma il presidente della Pro loco, Francesco Franco, organizzatrice della manifestazione insieme a Comune, Comitato carnevale, Noi del castello, Rancieri Ghemme, Cai, comitato genitori scuola primaria, oratorio Beata Panacea, ATL turismo, Unpli Piemonte.

Fai scorrere le immagini per vedere tutte le fotografie

Le specialità

Ogni associazione si è specializzata nella preparazione di una leccornia, ad esempio il Carnevale di Ghemme ha cucinato le patatine, mentre il Cai le castagne, la Pro loco e i Rancieri hanno fatto polenta e saracche con il tapelucco e gorgonzola «La giornata è stata piena di gente, grazie anche all’intrattenimento del gruppo di ballo “I Brigliesciolte”, Valsesia country dancers – continua Francesco Franco – inoltre ogni leccornia dall’antipasto alla polenta al tapelucco e alle castagne, ai dolci, è andata a ruba».