Ghemme sportello ascolto per gli anziani soli

Ghemme sportello telefonico per sentirsi meno soli: nuova iniziativa per gli anziani.

Ghemme sportello per anziani

L’amministrazione comunale di Ghemme ha attivato da alcune settimane un servizio di aiuto psicologico per i cittadini che necessitano di supporto a causa delle difficoltà temporanee di questo periodo di restrizioni. Quest’iniziativa si aggiunge alle tante altre messe in pista nelle ultime settimane, come quella dei volontari che portano a casa farmaci e la spesa, o quella dell’erogazione di buoni spesa per famiglie in difficoltà. Lo sportello di ascolto gratuito sarà gestito dal Ciss di Borgomanero, e in particolare dalla psicologa Chiara Bognetti del Centro per le famiglie.

I contatti

Chi ha bisogno di aiuto tutti i lunedì e i mercoledì dalle 10.30 a mezzogiorno può contattare direttamente la psicologa per fissare un appuntamento. Basterà telefonare al 366.7841827 o allo 0322.834 817 (il numero della segreteria del consorzio per la socio-assistenza di Borgomanero), oppure inviare una email all’indirizzo centroperlefamiglie@cissborgomanero.it. Il nuovo spazio di ascolto telefonico è dedicato ad anziani che vivono momenti di difficoltà, solitudine, lontananza dagli affetti. In un mondo in cui si è momentaneamente privati della vicinanza fisica, spesso bastano una voce amica e lo scambio di qualche parola per sentirsi meno soli.

