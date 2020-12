Gian Matteo Passuello eletto vice presidente Uncem Regionale

Igor De Santis, sindaco di Ingria e Gian Matteo Passuello, sindaco di Pray e presidente dell’Unione montana Biellese Orientale, sono i nuovi vicepresidenti dell’Uncem Piemonte.

Sono stati votati nel primo consiglio della delegazione regionale dell’Unione dei Comuni e degli enti montani, insieme alla nuova giunta (14 componenti in tutto) che affiancherà, sino al 2025, il presidente Roberto Colombero, eletto il 17 ottobre scorso. La nuova giunta sarà composta da: Danilo Breusa (sindaco di Pomaretto); Susanna Costa Frola (sindaco Corio); Davide Eboli (sindaco di Ceres); Giorgio Ferraris (sindaco di Ormea e presidente dell’Unione montana Alta Val Tanaro); Maurizio Giacoletto (consigliere comunale di Levone); Marco Guerrini (assessore di Carrega Ligure); Paolo Marchesa Grandi (vicesindaco di Loreglia); Diego Mele (sindaco di Borgone di Susa); Lido Riba (consigliere comunale di Ostana e Presidente onorario di Uncem Piemonte); Marco Stefanetta (sindaco di Vogogna e assessore dell’Unione montana dell’Ossola); Elio Trecco (assessore di Barge e assessore dell’Unione montana Barge e Bagnolo); Mauro Vignola (sindaco di Bobbio Pellice e assessore dell’Unione montana del Pinerolese). A loro si affiancano due invitati permanenti alla giunta: Roberto Vaglio, sindaco di Cesana Torinese e presidente del Formont (ente formativo regionale del quale Uncem è socio fondatore) e Marco Bussone, presidente nazionale Uncem e consigliere comunale di Vallo Torinese. «È un’ottima squadra – afferma Roberto Colombero, presidente Uncem – Sono contento di poter avere nell’Ufficio di Presidenza due amministratori esperti, puntuali e lungimiranti come Igor De Santis e Gian Matteo Passuello. Siamo pronti a lavorare con la Regione e con le Istituzioni nazionali e regionali per promuovere sviluppo locale, riorganizzare servizi ».

