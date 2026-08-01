Il tuo gatto ha un’espressione irresistibile, una posa buffa o un modo tutto suo di godersi l’estate? Che sia sdraiato al fresco in giardino, intento a giocare, in vacanza con te o semplicemente impegnato a sorvegliare il divano di casa con la sua consueta aria regale, è il momento di farlo conoscere ai nostri lettori. 🐈‍⬛

Un’iniziativa in vista della “Giornata del gatto” 😺

In occasione della Giornata internazionale del gatto, che si celebra l’8 agosto, Notizia Oggi dedica uno spazio speciale a questi straordinari compagni di vita e invita tutti gli amanti dei felini a partecipare inviando una fotografia del proprio amico a quattro zampe.

La ricorrenza nasce per richiamare l’attenzione sul benessere dei gatti e sul rapporto speciale che li lega alle persone. Eleganti, curiosi, indipendenti ma anche affettuosi, i gatti sono ormai parte integrante delle nostre famiglie e riescono ogni giorno a regalarci momenti di tenerezza, divertimento e compagnia. Con questa iniziativa vogliamo rendere omaggio proprio a loro, offrendo uno spazio dedicato sulle pagine del nostro giornale.

Come partecipare 😺

Prendere parte all’iniziativa è semplicissimo. Lo speciale dedicato ai gatti sarà pubblicato su Notizia Oggi di Borgosesia di giovedì 6 agosto. Per consentirci di inserire la fotografia, è necessario inviarla entro la serata di lunedì 3 agosto.

Insieme alla foto ricordati di indicare:

il nome del gatto

il nome e cognome del proprietario

Ma vi preghiamo di osservare questi accorgimenti:

inviare UNA sola foto : nel caso arrivassero più foto dalla stessa persona ci riserviamo di decidere la foto che uscirà

: nel caso arrivassero più foto dalla stessa persona ci riserviamo di decidere la foto che uscirà chi ha più gatti, invii comunque UNA sola foto , scegliendo il micio preferito; in caso contrario sceglieremo noi

Le immagini possono essere inviate tramite WhatsApp al 370 3518 212 oppure via e-mail all’indirizzo notiziaoggi@notiziaoggi.it.

Aspettiamo le fotografie dei vostri splendidi amici felini: sorprendetevi con gli scatti più teneri, divertenti e originali e regalate al vostro gatto un posto d’onore sulle pagine di Notizia Oggi! 🐈‍⬛

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