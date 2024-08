Grandinata su Borgosesia, torrenti d’acqua lungo le strade. FOTO E VIDEO

Grandinata su Borgosesia, torrenti d’acqua lungo le strade. La temperatura è scesa sotto i 20 gradi in pochi minuti, ancora da quantificare i danni.

Una violenta grandinata ha investito tutta la zona, con particolare violenza la città di Borgosesia e i dintorni. Tra le 15.30 e le 16 circa di oggi, mercoledì 7 agosto, un vento molto violento ha spazzato il territorio, mentre la temperatura scendeva anche sotto i 20 gradinel giro di pochi minuti. Poi ha cominciato a piovere e a grandinare.

Dopo una ventita di minuti di nubifragio, lungo le strade correvano veri e popri torrenti, con i tombini che non riuscivano a smaltire tutta l’acqua che stava scendendo dal cielo. E la grandine imbiancava tratti di strade e cortili: per fortuna in chicchi non erano di grosse dimensioni, ma certamente i danni a orti e coltivazioni sono ingenti. In altre aree del Piemonte oggi pomeriggio sono caduti chicchi grandi come albicocche.

Strade trasformate in torrenti

Anche alcuni negozi posti a lato strada hanno dovuto scopare fuori l’acqua che entrava dalla strada, in alcuni punti trasformata in un corso d’acqua profondo anche una ventina di centimetri. Alcuni rami e piante sono stati staccati e fatti volare via dalla violenza del vento. Da quantificare eventuali danni, ma di certo era da tempo che non si vedeva un nubrifragio così in città.

Foto e video Gianni Carlone e Luca Allegra

