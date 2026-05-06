Grandine, pioggia e neve fuori stagione: brusco stop alla primavera in Piemonte. Oggi intensa perturbazione sulle nostre zone, domani una moderata schiarita.

Grandine, pioggia e neve fuori stagione: brusco stop alla primavera in Piemonte

La primavera si ferma all’improvviso in Piemonte. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 maggio, un’intensa ondata di maltempo ha investito la Regione, in particolare il centro e il nord, riportando condizioni meteo decisamente insolite per il periodo.

A colpire è stata soprattutto la violenza dei fenomeni: una grandinata intensa si è abbattuta su Cuorgnè e dintorni, imbiancando strade e tetti come in pieno inverno e provocando un sensibile calo delle temperature nel giro di pochi minuti.

Chicchi di ghiaccio anche su Vercellese e Novarese

Episodi di grandine si sono registrati anche in diverse zone del Novarese e del Vercellese. Da Palazzolo, per esempio, arrivano immagini e video che documentano l’intensità del fenomeno, con chicchi di ghiaccio caduti in abbondanza e accumuli al suolo. Qui sotto, un video postato dal Centro meteo Piemonte.

Non solo grandine: secondo gli aggiornamenti diffusi dal meteorologo Andrea Vuolo e dallo stesso Centro Meteo Piemonte, è tornata anche la neve alle quote più elevate. In alta Val d’Ala di Lanzo e al Pian della Mussa, nel territorio di Balme, il paesaggio è tornato a tingersi di bianco, con scenari tipicamente invernali che contrastano con il calendario ormai inoltrato verso la bella stagione.

Domani un miglioramento

Per la giornata di domani sono attese alcune schiarite, ma l’instabilità resterà diffusa su gran parte del territorio piemontese. Una pausa primaverile che, almeno per ora, sembra destinata a proseguire ancora per qualche ora.

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