Guida tascabile per chi fa la tessera dei funghi in Valsesia. C’è anche la possibilità di acquistare permessi giornalieri e settimanali.

Guida tascabile per chi fa la tessera dei funghi in Valsesia

Ripartita la stagione dei funghi in Valsesia, l’Unione montana è al fianco degli appassionati per rendere loro gradevole l’esperienza con diverse innovazioni: una guida tascabile per riconoscere i funghi, un metodo di pagamento semplice per dotarsi del necessario tesserino per la raccolta, la possibilità di acquistare permessi giornalieri o settimanali.

Innanzitutto, l’Unione montana, in collaborazione con il Gruppo micologico biellese, ha predisposto una nuova guida tascabile: «E’ freschissima di stampa – spiega l’assessore alla Montagna, Alex Rotta – e si presenta come un piccolo libro, che i cercatori di funghi potranno portare in tasca e consultare per riconoscere i funghi edibili e distinguerli da quelli velenosi». La guida tascabile sarà in omaggio per tutti coloro che pagano il tesserino stagionale.

Per informazioni sui costi cliccare QUI.

Come acquistare il tesserino

Ma come fare per acquistare il tesserino per la raccolta? «Il tesserino può essere pagato tramite il sito www.geoticket.it o la relativa App – spiega ancora Rotta – una piattaforma molto immediata e semplice, che funziona benissimo, come ci hanno confermato i numerosi cercatori che già l’hanno utilizzata nella scorsa stagione autunnale, quando l’Unione Montana della Valsesia è stato l’ente capofila di questa innovazione sul territorio piemontese».

Soddisfazione per il funzionamento del sistema geoticket viene espressa anche dal presidente Francesco Pietrasanta: «Si tratta di un sistema che ci è stato segnalato lo scorso anno dall’allora consigliere regionale Angelo Dago e che offre il vantaggio di fornire un permesso valido in tutto il Piemonte. Il nostro ente è stato il primo nella nostra regione ad adottare questo sistema».

Il permesso giornaliero o settimanale

Infine l’assessore Rotta ricorda che chi era abituato a ricevere il bollettino da pagare per mettersi in regola con il tesserino, quest’anno non lo riceverà: «E’ importante, dunque, che tutti paghino tramite Geoticket o Pago Pa, ma è più complicato. Chi avesse difficoltà – ricorda l’amministratore – può rivolgersi ai nostri uffici di Villa Virginia, dove il personale sarà lieto di offrire supporto per il pagamento. Esibendo il tesserino nei nostri uffici, inoltre, si avrà diritto a ricevere la guida cartacea». Chi lo preferisce, può dotarsi di un permesso giornaliero che ha il costo di 5 euro oppure può richiedere un permesso settimanale che costa 10 euro.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook