Hopt e la vendita online di birra artigianale: un successo inatteso

Sfidando le difficoltà di un periodo storico non troppo semplice, l’azienda Hopt è riuscita ad affermarsi alla grande con il suo moderno e accattivante e-commerce. Specializzato nella vendita di birra, specialmente quella artigianale, il portale francese Hopt è nato grazie all’impegno di un team che ha saputo fondere insieme la propria passione e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, diventando uno dei siti leader nel settore, per molti il migliore d’Europa.

L’interfaccia colorata, fresca e ben organizzata accoglie ogni mese oltre 1 milioni di utenti, che si collegano da tutta Europa e non solo! Quello della birra, d’altronde, è uno dei mercati che difficilmente conosce flessioni e in Italia dà lavoro a quasi 100.000 persone, rappresentando circa lo 0,52% del PIL nazionale.

I fiori all’occhiello della realtà Hopt sono la competenza della propria squadra e un catalogo ampio e di grande valore, capace di soddisfare le esigenze di qualsiasi appassionato. Questo permette all’azienda di offrire alla clientela le migliori birre artigianali provenienti da tutto il mondo e di garantire un servizio di primo livello. Il segreto del successo di questo moderno webstore dipende anche dalla continua voglia di migliorarsi e di implementare i servizi offerti.

Codici sconto Hopt: il risparmio è garantito

Un ulteriore tratto distintivo dello shop online, oltre al vasto assortimento e alla qualità offerta, è dato dai prezzi concorrenziali associati a ogni prodotto. È noto, infatti, che gli acquisti portati a termine sul WEB siano, in genere, più convenienti rispetto a quelli effettuati nei negozi fisici e anche Hopt non è certo da meno. Sfogliando il listino virtuale si nota subito come sia ricco di promozioni e prezzi interessanti, che possono diventare ancora più appetibili puntando sui codici sconto Hopt. Di cosa si parla? Sono detti anche coupon, buoni sconto o codici promozionali e si presentano come brevi stringhe alfanumeriche, che devono essere copiate e incollate (o digitate) all’interno di una specifica sezione dedicata.

Utilizzare un codice sconto Hopt sul sito ufficiale è molto semplice! È sufficiente riempire il carrello virtuale e poi dirigersi verso la pagina del checkout. In questa schermata, raggiungibile ad esempio tramite l’icona a forma di carrello, sono presenti il classico elenco degli articoli scelti, il totale da pagare e alcune altre sezioni, tra cui quella dedicata ai codici sconto. Cliccando su “Aggiungere+” compaiono il box “Il tuo codice sconto”, all’interno del quale inserire la serie alfanumerica, e il tasto “OK”, sul quale è necessario cliccare per attivare il vantaggio. Fatto ciò, è sufficiente pagare e portare a termine l’ordine.

Dove trovare i codici sconto Hopt? Quali vantaggi riservano?

È possibile scovare i codici sconto Hopt direttamente online, puntando su siti dedicati che tengono costantemente aggiornate le liste di codici sconto. L’azienda ha infatti stretto una collaborazione con le più note piattaforme specializzate in codici promozionali, tramite le quali il cliente può aderire a specifiche offerte e prelevare buoni sconto. Tra i vantaggi che possono derivare dall’applicazione di un coupon Hopt ci sono:

le classiche scontistiche, che possono essere fisse (10 euro sul totale) o calcolate in percentuale (5% sul carrello)

l’annullamento delle spese di consegna

la possibilità di ottenere degli articoli in omaggio

Il consiglio è quello di consultare sempre la sezione T&C specifica per ogni codice sconto, poiché al suo interno è possibile prendere visione di tutte le condizioni relative all’utilizzo del codice sconto. Quest’ultimo potrebbe, ad esempio, essere valido su tutto il catalogo o solamente su specifici prodotti, in base alla tipologia.

Quali prodotti si possono acquistare all’interno dell’e-shop Hopt?

Hopt è l’e-commerce che tutti gli amanti della birra dovrebbero conoscere. Il sito è colorato e ricco di immagini e sezioni, con tantissime icone che permettono all’utente di individuare in pochi clic ciò che sta cercando. Nella parte superiore della pagina è presente anche un pratico motore di ricerca, all’interno del quale è sufficiente digitare il nome del prodotto desiderato per visualizzare i suggerimenti d’acquisto.

Le categorie principali spaziano da “Fusti” a “Kit di birra”, passando per “Spillatori”, “Confezioni risparmio”, “Brassaggio”, “Bottiglie”, “Bicchieri” e “Cofanetti di birra”. Il catalogo Hopt è ricco e in continuo rinnovamento, con prodotti offerti a prezzi molto convenienti e sezioni dedicate alle promozioni, alle novità e alle idee regalo.

Il portale è un autentico punto di riferimento per gli appassionati, i quali possono contare anche su una serie di interessanti servizi, come:

il reso fusti gratuito, che permette di recuperare 5 euro sulla spesa effettuata

la consegna a domicilio, in circa 3-5 gg lavorativi

la ricerca tramite il Paese di produzione, pratica e veloce

Le birre vendute su Hopt, artigianali e standard, provengono infatti da tutto il mondo, dal Belgio alla Danimarca, passando per Germania, Francia, Italia, Stati Uniti e tantissime altre Nazioni. Questo consente all’azienda di offrire al cliente numerose alternative di alto livello e di soddisfare qualsiasi sua esigenza.