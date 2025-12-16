I paesi dell’alta Valsesia imbiancati dalla neve. LE FOTO

I paesi dell’alta Valsesia imbiancati dalla neve. La perturbazione si esaurirà entro domani, sereno o poco nuvoloso da giovedì.

I paesi dell’alta Valsesia imbiancati dalla neve

In Pienonte nevica soprattutto nella provincia di Cuneo e comunque nella parte bassa della regione. Ma anche in Valsesia e nel Biellese i paesi di montagna si stanno imbiancando grazie alla prima vera nevicata in bassa quota di questa stagione invernale.

Dalle webcam sparse sul territorio se ne ricavano le classiche immagini da cartolina: nei centri di fondovalle prevale la pioggia, mentre nelle zone più alte la nevicata non è certo di quelle eccezionali, ma è sufficiente a cambiare il volto del piccoli centri urbani.

Neve anche sulle stazioni sciistiche: ad Alagna la quota più alta garantisce da settimane la tenuta delle piste, mentre per Bielmonte e per l’Alpa di Mera il nuovo “tappeto” bianco è utilissimo per garantire l’innevamento naturale o artificiale per un po’ di tempo.

Le previsioni per i prossimi giorni

Questa perturbazione è destinata a farsi sentire ancora per tutta la guiornata di oggi, martedì 16 dicembre, e nella notte. Dopo di che andrà lentamente esaurendosi nella giornata di domani, mercoledì 17 dicembre, mentre da giovedì in avanti i meteorologi prevedono cielo sereno o poco nuvoloso.

Le immagini sono tratte da:

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook